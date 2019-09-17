【讚好友定講自己？】祖兒鼓勵關智斌：人生絕無懷才不遇 (16:40)

容祖兒早前完成19場紅館演唱會，日前又擔任好友關智斌（Kenny）紅館個唱嘉賓，祖兒今日在社交網上載她擔任Kenny第2場個唱的片段，並撰長文狂讚Kenny，祖兒說：「很替這個男人開心，一個這麼努力的人，根本就應該讓他知道我們有多愛他，

他身上永遠散發著一種人見人愛的魅力，他的美不單在外面，而是在待人接物的善良親切真摯，他沒有過份（分）的謙卑，和他相處就是真實，對於在工作上面他是拼命感恩從不自怨自艾。

在最惡劣的環境，苦難的日子，他可以跟你淡然傾訴，平實地保持着一種超級正能量，他知道一分耕耘未必有半分收穫，所以他用十分的耕耘換取今天一萬六千名觀眾，天道酬勤地道酬善人道酬誠，人生都是在長跑，這不是一種速度的競賽，更重要的是考驗耐力，關（智）斌有今天的成績，令我更加相信，上天是公平的，人生絕對沒有懷才不遇，機會已經留給有準備的人。

你認為離夢想很遠，殊不知它原來已在你面前，這個長跑，根本只是自己和自己比賽，輸在起跑，那又如何，最重要是，贏在終點。

在這段日子，我心裡（裏）有太多話想說，但是有更多都選擇留在心裡（裏），但這一句我必須說的，衷心恭喜關智斌，這是你應得的。#我決定以後出街食飯都係關生請」，有不少網民均留言表示祖兒寫的每一句，其實都可以形容她本人。

（即時娛樂）