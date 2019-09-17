【超齡家長】陳慧珊與女兒無代溝 鍾家鴻曾被誤會係外公 (16:32)

陳慧珊（Flora）與老公鍾家鴻（Mike）「夫妻檔」上陣，籌備了3年時間，拍足12個月，合力炮製香港開電視星級訪談節目《放學後》。Flora表示：「起初想做一個稱職的媽媽，所以重返校園，自己是『三遲』，遲做媽媽、遲入教育界和遲讀書，但好處是人生經驗較多，得到家長、老師和學生的信任，會跟我傾偈分享。當聽到他們有很多困擾，有很多想改變的東西，我便想是否可利用自己所學到的東西來做一點事情，我覺得是一個使命。所以，便用我在娛樂圈20多年的經驗，以及這8年在教育系所學到的東西合在一起，帶出一些理念。」

Flora和老公Mike同樣經歷第二段婚姻，當生下女兒Mira時，年紀都比别人大，所以看法一定不會與女兒同學的家長一樣。Mike稱他們已是超齡家長，他笑說：「我們年紀差不多大一倍，他們才30多歲，我已經60多歲，Flora也過50歲了，所以我們跟其他家長真的會有個gap，就算Flora的大學論文教授都只是30多歲。」Flora爆老公去接女兒放學時，試過被誤以為是外公。

談到對女兒的教育方法，兩人表示與女兒之間無代溝，反而是女兒告訴他們想怎樣：「我們會因應小朋友的需要去教。她什麼事都會跟我們講，把她的看法講出來，在3、4歲時已有這個力量，所以她現在最喜歡的科目是哲學和畫畫。」Mike更自嘲：「因我們的CPU始終舊了，他們攞住部電話玩兩下就識，但我們教四次都還不熟。」

（即時娛樂）