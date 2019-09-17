【傷癒後】柳俊江未諗是否追究 盼市民勿因政治犧牲家庭 (17:59)

【今日直擊】前無綫新聞記者柳俊江（柳爺），於7‧21元朗西鐵站暴力事件中受傷，今日柳爺出席公開活動時表示，傷勢已經康復。他日前接受商台訪問，談到發生事件後他不敢去報警，擔心由受害者變成被告，問柳爺會否追究事件？他說：「目前沒有深入打算，坦白講，現在大家也見步行步，如果有公平﹑公正和公開的處理渠道，那看看會不會做，但現在沒有（這渠道），自己搞掂自己先。」

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談到有人呼籲集體控告政府及警隊一哥，以討回公道，柳爺說：「議員都有找我，如果一般市民大眾，我覺得要去為自己權益想辦法，透過法律途徑，去爭取自己合理的權利，這才是法治。但我作為公眾人物，而現在政治環境太複雜的時候，好多人會覺得『你同邊個議員夾埋嘅？』我又不想落人口實，唯有暫不做任何法律行動。」

柳爺建議一般市民大眾如需協助，應該尋求可信的協助，要自己判斷何謂可信協助，當然亦要跟家人商量。他表示在家中也可能有不同意見和政見，做任何事情前，先跟家人商量，不要因為政治而犧牲家庭，因為這是沒有必要。另外，柳爺坦言現時市場較淡靜，有些廣告工作需要延遲或暫停，而他則努力發展網購平台。

（即時娛樂）