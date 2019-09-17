周杰倫新歌破天荒孖阿信合作 MV暗藏「不能說的秘密」 (19:15)

周杰倫早前在社交網預告新歌《說好不哭》於昨晚（9月16日）11時首播，並為苦等16個月的粉絲送上大驚喜！原本MV內只見周杰倫在天台上彈鋼琴，想不到2分多鐘後出現「彩蛋」，就是五月天主唱阿信在畫面出現，他彈著結他跟周杰倫合唱《說好不哭》，樂壇兩大猛人同框，令粉絲充滿驚喜，難怪在YouTube的點擊量，至今已超過489萬次，成績驕人！

其實，周杰倫與五月天的「音」緣始於2013年，當時周杰倫在台北舉行演唱會，請來五月天擔任嘉賓；相隔四年多，五月天在2018年開騷則獲周杰倫Sing撐。周杰倫說：「之前的合作很開心，但只是演唱會互相做嘉賓，我覺得是不夠的，一定要來合作一下新歌！所以特別邀請阿信來對唱這首歌曲，他也答應得很爽快，很感謝他！」而周杰倫加入樂壇即將20年，此時跟阿信合作意義非凡，他覺得這是其邁入樂壇20年的一次歷史性合作！阿信則表示：「杰倫是很專業的音樂人，不管是編曲、製作、合唱等任何細節，他都有想法也安排得很好，所以跟他合作，我們彼此完全信任，不需多花時間溝通，很輕鬆的。」這兩位先後跟蔡依林名字扯上關係的男人，來個破天荒合作，擦出了不一樣的音樂火花。

其後，周杰倫再於社交網留言談感受：「終於可以好好的介紹特別來賓了 通常一般都是主歌第二遍還沒唱副歌來賓就出現了 但這次是我唱完副歌然後等大家都沒發現 間奏後阿信才出現 就像演唱會一樣😂 然後拍MV還不能被人發現 但老實說 我們還是有去東京街頭逛街 只能說我們隱藏的太好了😆 我跟阿信應該都屬於那種為了嚇別人 然後可以在角落躲很久的人 哈哈 因為只要一破梗 就前功盡棄了 我們都知道 五月天是大家的青春 出道20年 第一次的合作 再次謝謝主唱大大 @ashin_ig 跟我一起給這些陪著我們20年的歌迷美好的回憶 #周五」

至於MV中的男、女主角也備受關注，女主角是日本演員兼模特兒三吉彩花，男主角則是曾演出《假面騎士ZI-O》的渡邊圭祐；MV中還藏有《不能說的‧秘密》電影橋段，就是拍拍肩膀、用食指戳對方臉頰的甜蜜動作，讓粉絲勾起12年前的電影片段呢！

（即時娛樂）