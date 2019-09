JW(王灝兒)於2010年入行至今,一直以唱歌為主,最近有機會客串拍劇,跟陳展鵬及林夏薇合演《逆天奇案》其中一個單元。

JW今日在社交網分享她讀劇本的情況,並留言聲稱好緊張:「尋(噚)日係我人生中第一次客串拍劇!!!一開始真係幾緊張,因為除咗係第一次之外,劇情仲需要我喊,我又好驚我會緊張得滯喊唔出 THANK GOD EVERYONE WERE SUPER NICEEEEEEEE!!! Update more later!!!!」

