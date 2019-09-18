出席聽證會促美通過香港法案 何韻詩︰捍衛普世價值 (12:16)

美國國會將審議《香港人權與民主法案》，國會及行政當局中國委員會（CECC）昨晚（香港時間）就香港問題舉行聽證會，何韻詩、香港眾志黃之鋒等獲邀出席。何韻詩今日在社交平台上載出席聽證會時的照片，留言︰「希望有將大家嘅聲音帶到美國國會CECC聽證會。老實講，唔係最擅長做嘅事，但同好多香港人一樣，喺呢場運動大家都係邊做邊學，盡自己最大能力去完成每一次、捉緊每個機會，多謝你地（哋）嘅堅持令我都能繼續迎難而上。同朋友講笑，好似而（依）家先嚟讀返大學寫論文做presentation咁，呢三個月可以話集體極速成長。」

「今日到呢度都係以自己個體嘅身份（分）去參與，同時亦代表運動入面來自不同階層角色千千萬萬個你同我。政制以外、政治以外，其實我從來最關注都係人，人民嘅意志能推翻一切不公義、改變一切不可能，只要我們仍然在一起。大家要明白，香港人正在喚醒世界。雖然每日要面對嘅事如此難堪，但相信我，有很重要嘅板塊正在移動，再多堅持一會，改變會到來。香港人在這場global fight嘅最前線，帶領世界捍衛我們的普世價值。」

「謝謝各位包容，有任何做得不足請指點，未來會繼續努力改進。香港人加油，願榮光歸香港。 」

（即時娛樂）