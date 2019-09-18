蔡少芬生日收張晉紅玫瑰 生埋今胎封肚 拒做「多產」藝人 (17:27)

佗住第3胎的蔡少芬（Ada）昨天46歲生日，適逢所屬經理人公司新辦公室開幕，旗下藝人包括老公張晉、朱茵、鄧麗欣、原子鏸丶歐倩怡等為她慶祝，張晉更送上46支玫瑰、生日蛋糕，還有親手撰寫的生日卡，令Ada開心得即場獻吻﹗

Ada說︰「他記得我生日，還準備那麼大束花，已經很開心！（張晉可有送禮物？）上一次收禮物已是聖誕節，當時佢送了手袋給我。其實好感恩，我們不缺少物質，買禮物只為𧨾對方。他還說我今年沒送生日禮物給他。（生日願望？）最重要是平平安安生個健康BB。」

Ada透露昨晚撇下兩個女兒，與張晉二人世界食飯慶祝。「有朋友送了一晚酒店房給我們，所以我要撇下兩個女，好好去享受。她們早上已跟我說生日快樂，叫我玩得開心點。她們幾星期前已送了生日禮物給我，將她們喜歡的玩具放入鞋盒送給我，不過一會兒後已拿走」。

朱茵叫Ada再生多個，成為「多產」藝人。Ada聞言說：「啋過你！我不要這種『多產』，工作上『多產』就要。你（朱茵）追多個先，Stephy（鄧麗欣）就快點結婚。我就夠了，沒手再抱，老公要留一隻手攬我，所以我『封肚』，生埋呢個夠晒數。」

（即時娛樂）