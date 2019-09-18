Netflix首部原創華語劇 張孝全睇完故事大綱搶住做男一 (17:58)

張孝全、賈靜雯、范曉萱等主演的Netflix首部原創華語劇集《罪夢者》將於10月31日上線。Netflix今日公開《罪夢者》宣傳海報及最新劇照，張孝全在劇中飾演的「阿全」，是單親家庭長大的獨子，與經營街邊麵檔的母親相依為命，同時戀上靜芳（賈靜雯飾），但後來加入黑幫，更被拉入獄。張孝全透露他當初聽聞Netflix將要推出首部華語劇集後，就對這個故事很有興趣。

他說︰「當時，我大概知道故事是關於一個犯人在監獄裏，做夢看到一些異相，發現自己的孩子被綁架，而贖金竟然是他本人，並要在限時內離開監獄去救他的孩子時，就覺得這個故事很有想像空間，爭取希望可以出演『阿全』這個角色。」張孝全亦因此成為了《罪夢者》最早確定的主角。《罪夢者》由台灣導演陳映蓉執導，張孝全第3次跟陳映蓉合作，他說最初知道由女性導演執導，擔心對方能否掌握如此陽剛的故事，及後看到劇本時情不自禁地說了句粗口，非常期待跟對方合作。

為了演出劇中一場要單挑最少20人的動作戲，張孝全事前不斷操練體力、操肌和節食，連自己最愛的甜品都戒掉。他說︰「開拍時合身的褲子到後期都明顯變鬆了﹗」

（即時娛樂）