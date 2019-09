徐天佑早前去了不丹旅行兼打坐靜修,今日在社交網分享所見所聞,他留言:「早排去咗不丹旅行休息打坐靜修 唔係啲咩離地嘅嘢 俾(畀)我遇上呀(阿)Sonam大師 佢苦行左(咗)六個月再打坐三年(依家仲做緊) 我問咗佢好多問題 最後嘅結論係 『You just let it go』 之後我諗左(咗)好耐 Let it go都唔係辦法,可能我未去到佢嗰個層次,然後我自己得出一個結論 『Be water my friend』」

(即時娛樂)