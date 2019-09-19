【朝5晚12】到寺廟禮佛供僧 王秀琳泰國5天修行領悟多 (16:32)

久未露面的王秀琳（Mango），今午在instagram上載在泰國5天修行的照片，她表示在過去5天，她每朝5時起牀，晚上12時才入睡，天天到不同的寺廟禮佛﹑供僧﹑迴響，她說：「有差不多三到五個小時都是跪着、雙手合十着、汗不停地流着，但是，這些一切並不辛苦卻很值得，因為我們再怎麼辛苦也遠遠不及佛僧們的十分之一，佛僧們每天的生活都是在佛堂裏渡（度）過，天天在佛堂裏修行，大都是光着腳走來走去，給予他們一點報施便很滿足，活在幸福世界的我們卻從來不知足。

大部分的佛僧們更是孤兒或是無依無靠的，上至八九十歲下至六七八歲，小佛僧（小沙彌）們年紀小小便懂事，這幾天雖短，但是領悟的卻很多。在這次修行旅程裏，能有幸每天都看到地位崇高的梵志師公。和梵志師公合照、説話，真是三生修來的福。

在此真的要感謝我的師傅（父），很感謝上天讓我在四年前認識您，四年後的今天帶著我們到處造福，往後的日子我會繼續跟著師傅（父）到處修行，希望修成更好的自己，迴響給歷代祖先，今世的自己和家人、下世...都能夠得到福報 #阿彌陀佛」。

（即時娛樂）