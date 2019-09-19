【「3不1冇」婚禮】榮升「李太」首度現身 楊丞琳：結婚絕非一時衝動 (17:21)

李榮浩於34歲生日當天，向楊丞琳求婚成功，女方曾表示會在兩年內舉行婚禮，但日前爆出兩人已在內地合肥領結婚證；今日楊丞琳出席遊戲代言活動，有傳今次她袋下7位數字酬勞，其間，她承認跟李榮浩兩天前已經領證結婚，正式成為夫婦。這對新婚夫妻，還先後在社交平台曬出甜蜜領證照片，接受大家的祝福。

楊丞琳現身時，被問可否叫她「李太」，這位新婚人妻甜笑表示歡迎。雖然兩人已領證結婚，但楊丞琳表示不會在北京或台北舉辦婚宴，並透露自己的人生大事堅持「3不1冇」原則。她解釋「3不」，包括：不海島、不花童、不拋花球，「1冇」則是「冇伴娘」，對於早前開玩笑自薦想做伴娘的潘瑋柏，楊丞琳笑說：「潘瑋柏，你死了這條心！」楊丞琳又說自己不會規劃：「我不會有海島婚宴，我們親朋好友少，他（李榮浩）也只有媽媽，他真的只有媽媽，簡單為主，低調，我對婚事真的零想法，因為我們都是工作狂。」

問到領證是否一時衝動時，楊丞琳說：「你覺得是我一時衝動嗎？領證需要準備很多資料。」至於何時在台灣登記？楊丞琳透露台灣登記手續繁雜，總共11個步驟，他們目前只進行到第3步。她表示與李榮浩婚後仍暫時分隔兩地，平均一個月見一次，不心急生BB，現在亦未懷孕。其間，她自爆其台灣身分證配偶欄還是空白，笑稱也算另類「單身」。

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（即時娛樂）