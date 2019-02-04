【全場嗌林狗下台】「激嬲全香港人好容易」 林海峰：有一個人做到.... (21:34)

【今晚直擊】林海峰（Jan）《是但噏Happy Monday 2019》棟篤笑，今晚（19日）在紅館開鑼，林嘉欣前往捧場。舞台是一個辦公室設計，有巨型飲水機、文件夾、影印機裝置等，Jan先在台上意有所指說：「有人叫我講嘢唔好咁偏激，要中立啲，又話依家靠你為香港人發聲，搞到我覺得自己好重要....依家氹人笑難，氹香港人笑好難，氹一班唔開心香港人笑係難上加難，靠我一個人喎大佬，但相反激嬲香港人好容易，激嬲全香港人都好容易，有一個人可以做到...」此時全場拍掌歡呼，Jan搞笑反問：「你知我講邊個咩？你心入面係咪有個單字？」

Jan及後再說：「原本個騷叫『Happy Monday』，諗住大家可以返工開心，咁星期一返工已經好唔開心，係咪？再加埋這幾個月發生咗事，每個星期六日，之後好唔開心返工，我想令大家好開心咁返工，其實好簡單，只要有一個人唔再返工，全部人返工好開心。」全場再次掌聲雷動，歡呼聲不絕於耳。

之後Jan要落台換衫，他先說：「林狗﹗（林海峰暱稱）」全場再和應：「下台﹗」Jan跟住就話即刻下台換衫開騷。當Jan返後台換衫時，現場好多觀眾大叫：「光復香港 時代革命」及「香港人加油」。

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（即時娛樂）