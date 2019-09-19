【言論自由慢慢被收窄】林海峰笑談香港核心價值：放假返鄉下... (21:57)

【今晚直擊】林海峰（Jan）今晚在紅館舉行《是但噏Happy Monday 2019》首場，其間，Jan講到香港的核心價值，他說：「放假係香港核心價值，香港嘅核心價值除咗自由﹑民主﹑人權﹑法治﹑廉潔之外，最重要係『放假返鄉下』，呢個非常重要，我重複多一次，『香港嘅核心價值，除咗自由﹑民主﹑人權﹑法治﹑廉潔之外，最重要係放假返鄉下』，係唔係呀？

所以我哋見到表達自由﹑言論自由﹑什麼自由慢慢被收窄，慶幸我哋今日仲有放假返鄉下嘅自由，OK？萬一呢個最後核心價值被攻陷埋，就不得了，唔係講笑，下次畀你去日本，但係只畀你去到日本機場，然後原機折返香港，問你死未？係咪先？再嘈慢慢收窄你，下次只畀你去『激安』，香港嗰間，困你24小時。」全場爆笑。

Jan續說：「放假係香港核心價值，我哋要好好捍衛最後核心價值，我哋見到以往幾年香港人爭取唔同嘅嘢，用咗唔同行為同行動，但結果係好多嘅犧牲，再咁犧牲落去，其實真係唔係辦法，但再迫到埋身仲可以點樣？

唔好講咁多，最後一根稻草，去盡啲，如果再迫埋嚟的話，就要用一個極端﹑超級無敵Super不合作運動呢？乜嘢係超級無敵Super不合作運動呢？就係自己同自己過意唔去，舉例：下次返工，突然有日八號風球，你有假期，唔放假照返工，有假唔放照返工，呢個係香港人最後犧牲呀，我話畀你聽。爭取到啲咩嘢我唔知，但起碼我相信差人唔會拉你嘛，係咪，唔係嘛大佬，返工都告我非法集結？」

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（即時娛樂）