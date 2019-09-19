拍片分享感受 范冰冰忍淚：經歷了大家無法想像的困難與痛苦 (22:16)

內地女星范冰冰，去年捲入逃稅風波，今年6月則宣布與未婚夫李晨分手；經歷種種挫折及打擊後，她重新振作並默默投入工作，但行事明顯比以前低調。周一（9月16日）剛度過38歲生日，但她今年的生日顯得低調；除粉絲送上祝福外，藝人朋友的祝福顯得冷清，較出名的是張鈞甯，她留言：「生日大快樂！祝福你永遠平安、健康，開開心心！」

范冰冰近日在粉絲團的微博上載了一段短片，她身穿V領黑色背心上衣配黃色裙，頭戴畫家帽甚優雅。她表示感激不離不棄的粉絲所贈的生日蛋糕和禮物，並說好愛他們。坐在沙發上的她，手執一本由粉絲製作的書，書中貼有她以往的相片，亦有寫下感性字句為偶像打氣，令她十分感動。范冰冰形容這份禮物意義非凡，會用2至3日時間細看，她一邊翻看粉絲留言，一邊略有感觸，她忍淚分享個人感受，「有了你們的支持，我從最青澀的、最初最簡單懷抱夢想的女演員認認真真的走每一步，變成現在你們看到的我。我想雖然中間有困難，我經歷了大家沒有辦法想像到的這些困難與痛苦，但是我還是你們心中認知的我！我會用我最堅持的力量，用我內心裏最大的溫柔善意來面對今後的生活」。冰冰還約定粉絲，再一起走過之後的20年，甚至30年，展現其感性一面。

（即時娛樂）