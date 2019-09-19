【那些年的暑假講四大天王】林海峰：今日嘅後生係「五大訴求」 (23:10)

【今晚直擊】林海峰（Jan）在今晚舉行的紅館棟篤笑上，以家庭關係比喻目前香港社會局勢，Jan笑稱：「每個成功男人背後，總有一個偉大女人，而一個失敗嘅爸爸背後，仲有兩個反眼的仔女。

咁冇辦法啦，為咗要聽呢啲屋企反眼聲音意見，要多啲同佢哋溝通，於是乎我決定下次食飯時，我係飾演waiter（侍應）：『3位（指妻女）食啲乜嘢，使唔使我介紹吓咁呢？今日我餐廳做緊個非常之特別...哦，唔需要介紹，唔緊要，呢個餐牌隨便睇，小姓林，你可以嗌返我英文名，叫Daddy。』

作為一家之主，你一定要聆聽屋企反眼聲音意見，如果唔係我擔心有日放工返到屋企：『Daddy，你企喺度，你嗰日問我哋食乜嘢呀，我哋話食小籠包，然後你話熱，不如食壽司，點解你次次都要詐帝問我哋？仲有你時時講，話叫我哋食飯時唔可以玩手提電話，你自己食飯時都玩緊手提電話呀﹗『Er...我手頭上冇呢方面資料呀』﹗

咁點解嗰陣時我哋間房要粉紅色，你又一定要全間屋都係白色，同你啲衫灰色同藍色，好悶呀，你知唔知？『等事件平靜之後，對話平台會立即展開』，冇溝通點對話呀？

嗰日媽咪問你沖涼嗰度點解咁大陣尿味？佢問你有冇試過沖涼時小便？當時你答話冇嘅係咪？到底你有冇講大話？（靜默數秒）『做法唔完美，但可以接受，有改善（空間）』。但你唔係答緊我問題呀剛才，你有冇講大話呀？『Er...er...er...』你唔好er呀，講真話呀﹗」此時不少觀眾都大嗌「光復香港﹑時代革命」。

Jan又問道：「咩人講人話係最動聽呀知唔知？」台下觀眾大嗌：「香港人﹗」Jan接著說：「一個正常人講人話係唔好聽，咩人講人話係最動聽呢？就係你知道當中人唔似人，佢講嘅人話係最動聽，OK？

我哋呢啲廢中，成日話欠咗年輕人，但永遠係有欠冇還，所以誠信破產，時時講『我哋做過後生，我哋知』，我哋點會知呢其實？那些年拖手，我最多拖兩隻，我依家見啲後生拖手，係拖條鏈出嚟嘅。

你後生時候暑假點過？咪『四大天王』？今日嘅後生係『五大訴求』呀﹗所以唔好再講年輕人係社會未來棟樑，年輕人唔係未來，年輕人係現在呀﹗」

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（即時娛樂）