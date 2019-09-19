【慈母打仔論】林海峰自爆曾想登報 跟阿媽脫離母子關係 (23:41)

【今晚直擊】林海峰（Jan）今晚在紅館舉行《是但噏Happy Monday 2019》首場，其間，Jan談到兒時奀皮，被阿媽用藤條打：「我媽咪好弗呀，揸住藤條時特別弗，唔知點解，佢弗我時好有趣，每弗一下會講一個罪證：曳呀﹑弗；唔聽話喇，弗；駁嘴呀，弗；佢弗我弗得好有潮流品味，呢邊弗三下，右邊弗三下，弗弗弗，一對adidas，我嗰時返小學規定著短褲，全年四季，朝早返學見到我，又買新adidas。」

Jan續說：「有次同細佬（林曉峰）鬧交，然後阿媽話：你兩個唔好嘈，兩個都打，打打打，打到藤條爛埋，突然間唔知我定細佬講咗句『登報同你脫離母子關係』，登報脫離母子關係？當年我小學，我唔睇報紙，字都唔識多隻，只睇幪面超人。

點登呀？寫咩呀？『本人林海峰與曉峰，因為太多adidas關係，現在宣布同阿媽脫離母子關係咁樣呀？』定係玩大佢，聯署聲明囉，搵埋家姐阿妹，樓下叉燒炳，隔離鄰舍，告到去聯合國人權理事會...

好彩冇好彩冇，點解呀？因為隔離屋有個師奶有兩個仔，咁橋師奶又係姓林嘅，有一日佢兩個仔又係打交，然後個林師奶點樣呀？『你哋兩個唔好嘈，你做乜搵嘢掟佢呢？你又做乜搵支棍毆佢呢？剩係打你一個，你乖，請你食雪糕』，咁點呀，咁之後咪再打得勁啲，打到家變，如果今日仲可以登報，我會咁講：『本人林海峰與細佬曉峰，現感激阿媽多年嚟以公平公正公開方式，嚟處理我兩兄弟，絕無大細超，堪稱慈母一名，現特此聲明公告天下，親生阿媽感激你，不孝子上。」

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（即時娛樂）