【鑽石黃金不及一片真心】 駱振偉下月迎娶丹麥女友 (12:44)

ViuTV藝人駱振偉(Thor)在社交網宣布下月與拍拖5年的丹麥女友Katrine結婚。他分享和Katrine手握手、女友戴上閃令令戒指的照片,留言表示已向女友求婚成功。他說︰「8月份的一個晚上,我穿上初次跟她見面的恤衫,我跟她說“If you let me, I will spend the rest of my life trying to put a smile on your face everyday. If you let me, I want to have a family with you filled with love and joy, coz you are the only one I want to do that with. Will you marry me ?” 她跟我說“yes, I do.” 故事就是這樣的發展下,我們訂婚了😘﹗」

駱振偉在留言下寫上大堆Hashtag(主題標籤),透露他為求婚預先寫好讀白,除了上述兩段外,還有一段非常肉麻的沒公開。他表示未婚妻事後說其實不知道他在說什麼,原因不是因為他的英文差,而是未婚妻太開心太興奮。駱振偉說︰「其實求婚嗰陣講咩係無所謂㗎,最緊要最後打開個盒有隻戒指。鑽石與黃金,唔及我一片真誠與真心。下個月我地(哋)會係(喺)丹麥結婚了,感恩﹗多謝你們的祝福了﹗」

(即時娛樂)