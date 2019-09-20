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【蘋果iPhone 11系列開售】張敬軒Ig速曬新手機 (14:16)

文章日期：2019年09月20日

蘋果新推出的iPhone 11系列產品今日正式開售，張敬軒率先在Instagram（Ig）曬新手機，留言︰「今次終於唔係金莎了 😭， I like this kind of green﹗」

（即時娛樂）

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