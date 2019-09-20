【單身無牽掛】林欣彤失戀愛用工作麻醉自己 (16:28)

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文章日期：2019年09月20日
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林欣彤近日忙宣傳新歌《失戀的人站起來》。（劉永銳攝）
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林欣彤昨晚錄影《娛樂大家》時，指新歌《失戀的人站起來》是她的個人經歷。她表示每次失戀都會狂喊、找朋友傾訴，最好有工作來麻醉自己。林欣彤說︰「我現時沒拍拖，所以沒有牽掛。」
（即時娛樂）
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