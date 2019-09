【金宵大廈】趙希洛憶子成狂 葉凱茵失愛兒演技入木三分 (18:48)

無綫新劇《金宵大廈》播出以來受網民追捧,除了題材懸疑有追看性、對白貼地,一班演員包括已離巢的李施嬅、首次擔正的陳山聰、配角趙希洛、康華等也表現突出。昨晚一集講到趙希洛飾演的何太順利融入葉凱茵(飾演徐太)家中,當正葉凱茵的BB是自己兒子,為BB改名「豆豉仔」,又餵BB飲自己的母乳。葉凱茵覺得趙希洛有古怪,加上發現兒子的衣服被換走,遂跟蹤對方到金宵大廈,發現何太兒子「豆豉仔」的骨灰,始知對方想將她的兒子據為己有。

葉凱茵趁趙希洛不為意搶回BB,逃跑至金宵大廈天台致電老公(衛志豪飾)求救。不過,衛志豪認為葉凱茵有產後抑鬱,從葉凱茵手中抱走BB,交還給趙希洛,更報警叫差人將葉凱茵帶走。葉凱茵最終被當成精神失常,被困在療養院的病牀上。趙希洛飾演的何太名正言順取代徐太,抱住「豆豉仔」與徐生、徐老太合照,有如一家人。

結局出人意表,不少網民坦言未能接受,但大讚趙希洛及葉凱茵表現出色,指趙希洛演「何太」演得好恐怖,無綫年底應頒「飛躍女藝員」獎給她;現實生活中曾經歷喪子之痛的葉凱茵也演得入木三分,葉凱茵於2015年懷孕9個月時患上突發性妊娠毒血症,兒子胎死腹中。

趙希洛在社交平台留言︰「Did you expect this ending?? Well there's lots more to happen, stay tuned cos it just gets better❣️😱😱 何太︰ I will be back 🤣🤣🤣 .」葉凱茵則說︰「除左(咗)多謝監製,導演阿花,仲有我啲好對手,多謝你哋俾(畀)咗個咁好嘅回憶同埋經驗我😘👏🏼🙇🏼‍♀️。」

(即時娛樂)