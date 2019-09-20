【時光機留給你...】關智斌視張敬軒「蘇眉」：他很了不起 (23:03)

關智斌（Kenny）早前完成處男紅館個唱，兩晚演出由同公司的古巨基﹑容祖兒﹑Twins和張敬軒擔任嘉賓。近日Kenny在instagram留言答謝基仔﹑祖兒和Twins的幫忙，今晚Kenny終於在ig答謝密友軒仔，Kenny表示軒仔是他的「蘇眉（soulmate）」，該兩晚紅館個唱，軒仔化身成為Kenny的「最強的一本書」─說明書。

Kenny感性表示：「再來就是要特別多謝這一位火龍果先生（？），亦是我的蘇眉（soulmate）！他有很多身份（分），歌手、老闆、製作人、火龍果、降兩度、冚家軒老大，但這兩晚他化身成為我的最強的一本書！#說明書

他帶着我走遍了紅館的每一個角落，我們在不同的位置坐下來，他告訴我究竟要多大的能量氣場才可以從台上傳達到每一位觀眾。

他拿着我的耳機、咪高峰，務求調校到一個我唱得最舒服又最有感染力的聲音。

他看着我綵排的時候全身崩（繃）緊，教會我怎麼呼吸，雙手要怎麼放自然。

他教曉我不要只顧在台上生硬地記着要做的事情，而忘記跟觀眾交流，要有思考，因為觀眾是最能夠給予到你能量的人。

他會在每晚開場之前，領著我一起向天主禱告，既然已經無悔地竭盡所能，就把最好的表現送給天父和觀眾。

他，很了不起。

縱使世界是大人遊戲

但是沉溺煩擾磨折何苦多講

時光機留給你

一起回憶三歲的波板糖

感謝送給我詮釋人生的兩本書

感謝你 張敬軒 」。

（即時娛樂）