紋身戒指暗藏含意 王敏奕收服不婚主義曾國祥靠呢樣...... (19:28)

【專訪】王敏奕（Venus）本月初與拍拖6年的曾國祥在日本北海道舉行夢幻婚禮，新婚的她穿上粉紅色連身裙，流露出幸福笑容。選址北海道，Venus說那是他們拍拖後第一次旅行及往後每年到訪的地方，充滿住兩人的回憶。

「婚禮地點是個酒莊，有片大草地，隔籬有個森林，我們就在森林舉行婚禮」。雖然有統籌師幫忙，Venus指婚禮的大部分細節都是由曾國祥安排和決定，包括兩人手上的「紋身戒指」。Venus說︰「他紋9條線，我紋6條線，代表9月6日（兩人的結婚日期）。」

曾國祥向來是不婚主義者，最終改變信念，Venus解釋︰「我們最舒服的地方是我可以做自己，他可以做他自己。我們永遠只有開心，可能突然有天覺得好似一世也不夠，不如試吓一世先。」

她沒透露曾國祥求婚過程，也不講老爺曾志偉送上什麼禮物，只說︰「我們將收到的禮金捐了給福幼基金。」Venus婚前拍攝ViuTV劇集《假設性無罪》，劇中與梁漢文有激情戲。現在身分有變，已為人妻的她日後可會不再拍攝親熱場面？今年只有27歲的她又想不想早日生B，為丈夫開枝散葉？

欲知專訪詳情，請留意明天（9月22日）明報娛樂版。

（即時娛樂）