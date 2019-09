陳法拉本月初孖老公Emmanuel Straschnov出席家人的婚禮,之後又繼續享受自己人生,這次她帶大家去浸溫泉,臉上搽滿白色的礦物質「Silica」,優遊自在面對鏡頭,並讚大自然很神奇,不知道法拉老公有否同行呢?

法拉留言:「the white minerals on my face is called silica, which also made the water seem milky blue when reflecting the sun. Nature is magical. #hotsprings #bluelagoon #travelwithfala #溫泉 #跟著(着)法拉去旅行」

