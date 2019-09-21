劉美君被叮 陳潔靈頂替 《造星II》 監製花姐：現在的導師好適合 (21:05)

【今日直擊】男團MIRROR今日率領《全民造星II》參賽者出席商場活動，合力跳唱節目《造星II》主題曲《前傳》，吸引200粉絲到場支持。MIRROR透露第二季節目會讓參賽者有拉票機會，大讚一眾師弟水準好高，期待再帶些新鮮感給觀眾。

節目監製黃慧君（花姐）被問到導師劉美君因政治問題而被踢出節目，最後改由陳潔靈頂上，花姐承認劉美君已離開節目，但不願多談，「不太想今日講，想大家留意節目傳遞正面、開心的信息，不想其他事轉移視線，公司同藝人合約細節我不清楚，但我與劉美君本身是朋友，若果沒有任何立場下是有溝通的，但工作上冇提。我覺得現在的導師好適合，已錄影一半，換人沒有影響製作。（換人跟劉美君撐警有關？）花姐天不怕地不怕，一個好節目不驚任何事，我對自己節目好有信心，不會因什麼影響別人睇我的節目，娛樂觀眾是我做節目的目標。」

95號陳樂稱劉美君睇過參賽者首輪表演，但只見過一次，分組後一直由Miss Chan Chan（陳潔靈）做他們的導師。

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（即時娛樂）