【警察題材好敏感？】《伙記辦大事》10月開工 歐陽震華萬綺雯秘密試造型 (23:36)

歐陽震華（Bobby）早於6月已事先張揚會跟萬綺雯（蚊蚊）再度合作警察題材劇集，隨著反修例風波持續，警民關係緊張，當時由李志倫監製的《衝鋒隊2019》拍攝中也急煞停，原本已安排播映的警察題材劇集也抽調。警察劇集變敏感，Bobby與蚊蚊主演的重頭劇《伙記辦大事》造型，昨日也要秘密進行，沒有安排傳媒採訪。參與演出的藝員還有馬德鐘、陳瀅、楊明、張國強與馬蹄露等。部分藝人將造型照放在社交平台分享，外界才知道《伙》劇要開工了，認真神秘！

《明報》聯絡《伙》劇監製陳耀全，他稱並非外界想像因警察題材而低調造型，劇集10月初開工，故先定造型方向再修改。他說：「因為有些申報手續在處理中，藝員檔期好難度，部分戲服又未準備好。劇中陳瀅是壞女孩，她正在拍另一部劇暫不能剪頭髮，造型也未妥當，希望做好準備才安排傳媒採訪。」陳耀全又稱他早前監製的《機場特警》也沒有安排造型宣傳活動，待開鏡拜神才公開造型。

《伙記辦大事》是警察題材劇集，涉交通部與重案組，馬德鐘在劇中演律師，早前陳耀全也陪對方到法庭聽審做準備。問陳耀全這敏感時期拍警察劇是否有壓力？他稱這是戲劇，未覺得有壓力，目前TVB也有幾部警匪劇，如《使徒行者3》、《逆天奇案》在拍攝中。一般劇集皆先開外景再拍廠景，《伙》劇卻先拍廠景，稍後才拍外景，陳耀全稱這是公司人手資源調配，10初開廠拍攝，到月中或月底便拍外景。

（即時娛樂）