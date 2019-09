鍾嘉欣婚後返回溫哥華定居,與脊醫老公Jeremy育有大女Kelly及細仔Jared。雖然嘉欣曾表示婚後會以家庭為重,但她仍然心繫香港,不時返港出席活動。嘉欣前日返港,昨天現身淺水灣出席慈善活動後,晚上已起程飛返加拿大,認真頻撲﹗她昨晚臨上機前在社交平台上載站在登機閘口前揮手的照片,向粉絲們說︰「I'm not saying goodbye, I'm saying see you later. 👋❤️」不少粉絲留言,希望能再次見到嘉欣拍劇,又問她為何那麼快離港。

(即時娛樂)