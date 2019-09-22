女粉絲滋擾半年未停止 黃澤鋒夫婦發嚴正聲明 (13:27)

52歲黃澤鋒今年7月榮升爸爸，同齡太太陳麗麗為他誕下女兒熙恩。黃澤鋒除了幕前工作，平日也有教游泳和泰拳，昨日他在facebook發出嚴正聲明，表示和太太自今年3月起開始被一位名叫「GIGI TO」的女粉絲騷擾，指對方以查詢學游水為名取得其太太聯絡電話後，便以不同藉口及大話要求見面，多次來電騷擾，後來更變本加厲騷擾他們的朋友。據知，連岑潔儀也曾受過該名女粉絲的騷擾。

黃澤鋒聲明內容如下︰

本人與太太於2019年3月開始至今，被一位名叫『GIGI TO』的女士進行持續性的滋擾。

初時她是透過facebook向我查詢有關學習游泳為名而取得我太太的聯絡電話，當太太與她溝通過後發現她只是追星一族，並製造各樣不同的大話及藉口來要求見面，太太已立時拒絕及表明不會與她見面，但她卻多次來電騷擾直至深夜，我們已將她的電話及facebook賬（帳）戶加以封鎖，之後她還以「沒有來電顯示」的方法來致電，及用不同的facebook賬（帳）號來騷擾持續至今。

本人亦已於一次記招門外遇見她，即時向她表明不要再向我們作出滋擾；但她不但沒有停止滋擾，更向我們倆所有接觸的公司、所工作的機構，及與我們有聯系（繫）的朋友們等等，均致電說是我們失去聯絡的好朋友，說有重要事情急需找我們之類的，而要求幫忙聯系（繫）上我們。

首先，本人與太太向各位呼籲，如有一位自稱叫『GIGI TO』的女士以任何的藉口向你們說要聯絡我們，本人與太太是絕對不認識此人的，請大家無需（毋須）理會。亦在此向各位曾被受她所滋擾的好友們說聲抱歉及對不起！

現本人與太太亦向此位『GIGI TO』的女士作出最後嚴重聲明及警告，如你再繼續向我們或我們身邊的朋友作任何方法的騷擾，我們將會作下一步行動，將你的相片及手提電話公開給公眾，以便各界可以對你有所預防。

特此聲明！

黃澤鋒

陳麗麗 謹啟

2019年9月21日

（即時娛樂）