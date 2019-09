黃祥興今年生日雙喜臨門﹗今天(9月22號)正日生日的他在社交平台宣布結婚7年的太太Peggy再次懷孕,他即將三度當爸﹗黃祥興說︰「老婆問我今年生日想要咩禮物,我叫佢比(畀)個驚喜我。呢次唔慌唔驚喜。This is the last one... hopefully... maybe﹗#又做爸爸 #2+1=3 👧👶 #4+1=5 #fatherof3」

(即時娛樂)