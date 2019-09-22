為囡囡學跳洗腦兒歌 郭富城考慮公開父女共舞片段 (17:22)

【今日直擊】郭富城（Aaron）今日出席活動，與半百小朋友隨着兒歌《Baby Shark》起舞，跳出自己的「Aaron Style」。他表示大女Chantelle（大寶）很愛這首歌，每次扭計就要聽這首歌。Aaron說︰「爸爸當然要惜囡囡，於是我陪她一起看，原來真是神曲，好吸引﹗我看韓國版本的舞蹈很有趣，我學會後教大寶跳，佢係得嘅，絕對有天分﹗」

Aaron將《對你愛不完》手勢及《唱這歌》動作加入《Baby Shark》舞步中，透露大寶看完後很開心，指住熒幕大叫「爸爸」﹗他表示有跟女兒有一齊跳且拍下片段留念，會跟太太商量，或等女兒大一點時公開片段。

Aaron自爆大女今日其實也秘密到場，看他跳《Baby Shark》。對成為爸爸後被形容為「女兒控」，Aaron甜絲絲說︰「是應該的﹗」提到他早前拖實太太行維園放閃，Aaron說︰「我11月才開始拍電影，拍電影會失去自己的時間。作為丈夫和爸爸，我有責任在平時未拍電影時多陪太太和小朋友去玩，這是我現在生活中非常重要的環節。行公園是很浪漫的事。太太懷孕時，我們也經常行公園，大家想撞我就行公園吧﹗」

（即時娛樂）