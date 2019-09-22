爆《花椒之味》險胎死腹中 鄭秀文拍攝期間眼瞼痙攣 (18:00)

鄭秀文（Sammi）在電影《花椒之味》的演出，獲影評人一致看好她將憑此片封后，但原來Sammi演出期間，她的左眼瞼經常痙攣抽搐，幸最後也順利完成拍攝。Sammi今日在社交網分享在《花》片演出「如樹」一角的感受，她留言：「拍攝花椒之味的『如樹』一角，可以說是打開了自己一片新的天空，mi非常喜悅的是看過這影片的人都說看不見鄭秀文。『如樹』是一個極其內歛（斂）的角色，這一點並不容易處理，mi思考了很多方式，決定必需（須）從根開始，包括肢體語言，連走路姿態也要告別鄭秀文，更重要的，是內心一直往如樹的內心挖掘，去感受她的痛。麥導演（麥曦茵）在處理情感戲時，相對喜歡運用非常巨大的近鏡頭，如樹有時對白並不多，情感和表情就成了當下的唯一語言。

這電影從開拍開始已經充滿曲折，有幾次幾乎開拍不成，胎死腹中，但我們一直選擇不放棄。特別多謝監製朱女的努力。我想，也許每部電影都有自己的命脈，生在最佳的時節或是生不逢時，我們都掌控不了，但mi仍堅信，看過這部電影的人們，都一定會帶著觸動，感悟和溫暖離開劇院。回到家中，心頭會是暖暖的，有希望的。能透過這部電影好好笑一笑，好好哭一場，是一場心靈洗滌。mi自己在戲院看時，也是又笑又哭啊。😅 後記，拍花椒之時，mi的左眼常陷入瘋狂痙攣抽搐. （我記得有拍下抽搐時的樣子，我找找看。）」不少網民留言大讚她的演出；亦有人說Sammi眼瞼出現抽搐狀況，可能當時壓力大，又睡眠不足，所以身體便發出訊號，幸好完成拍攝後已康復。

（即時娛樂）