【專訪】《造星II》吳啟洋丘凱雄洪助昇被看好 鬥心大增 (19:25)

吳啟洋（左起）、丘凱雄及洪助昇獲師兄們看好後即壓力及鬥心大增。（劉永銳攝／明報製圖）

洪助昇視自彈自唱是他的賣點之一。（劉永銳攝／大會提供／明報製圖）

吳啟洋（前排左起）、丘凱雄及洪助昇，獲師兄盧瀚霆（後排左起）、姜濤及陳卓賢睇好。（劉永銳攝）

ViuTV去年製作選秀節目《全民造星》，成功捧出兩隊男團MIRROR及ERROR，今年添食炮製一連45集《全民造星II》，繼續打造新一代新星。今輯其中3位參賽者吳啟洋（Phoebus）、中泰混血兒丘凱雄（Hugo）及洪助昇（Aiden），分別獲師兄、MIRROR成員姜濤、陳卓賢（Ian）及盧瀚霆（Anson Lo）看好，有望在比賽突圍而出。

吳啟洋（Phoebus）被上輯王者姜濤讚賞，大感尷尬和壓力，他說：「姜濤的美言誇大好多倍，自己仲好新，欠經驗，擔心觀眾對我期望高卻有反差，所以自己要繼續努力，改進慢熱性格，而且唱歌跳舞經驗少，好渴求進步，相信保持stay hungry態度，進步會快一點。」

丘凱雄（Hugo）獲師兄陳卓賢大讚唱歌好聽，因此揀為心水，他感覺猶如打了一支強心針，希望大家會欣賞他的歌聲。

洪助昇（Aiden）被師兄盧瀚霆垂青感開心，但不會因別人期望而加重自己壓力，「大家覺得184cm身高能搶鏡，但對於我來講是缺點，跳舞時要將重心壓低，自己識彈鋼琴和結他，希望大家更喜歡我自彈自唱」。

欲知專訪詳情，請留意明日（9月23日）明報娛樂版。

（即時娛樂）