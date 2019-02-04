TVB多次變動有定案 《牛下女高音》《多功能老婆》《解決師》成台慶劇 (21:53)

由馬國明、黎諾懿及高海寧主演的《C9特工》原定亦是台慶劇之一，卻臨時被抽起。（大會提供）

過往，TVB於8月期間已落實該年的台慶劇，但今年卻作出多次變動，經過研究後，現在終有定案，3套台慶劇包括：《牛下女高音》、《多功能老婆》及《解決師》，由馬國明、黎諾懿及高海寧主演的《C9特工》原定亦是台慶劇之一，卻臨時被抽起；至於另一部台慶劇，有傳是金牌編劇張華標執筆、視帝黎耀祥入行以來首部參演的內地劇《鳳奕》。

原本《牛下女高音》播映無期，因有份演出的黃心穎發生「安心事件」後，其形象直插谷底，她主演的劇集全被抽起，其中《法證先鋒IV》更易角重拍；想不到事情峰迴路轉，TVB突然安排《牛下女高音》成為台慶劇，接《街坊財爺》棒於10月7日晚首播，《牛》劇監製黃偉聲更表示黃心穎的戲分將不會刪剪，原汁原味播出，TVB似藉此試水溫讓心穎「解凍」復出；奈何如意算盤打不響，因有指避走美國的心穎已決定退出娛樂圈，並改了英文名，轉行做地產經紀，下定決心留美發展。

由楊千嬅與周柏豪合演的《多功能老婆》，一直被鎖定是台慶劇，但有傳早前千嬅於社交網貼出「R.I.P」圖片疑悼念一名「反送中」的示威者，周柏豪則在網上呼籲香港人登記做選民，結果齊齊惹來內地網民不滿，劇集因而延至明年4月才播出，之後卻傳出獲放生，兜兜轉轉之下，結果《多》劇成為其中一部台慶劇。

至於王浩信與唐詩詠主演的《解決師》一直沒受影響，如期於台慶檔期推出。

（即時娛樂）