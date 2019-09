next

大美人關之琳後日(9月24號)57歲生日,連日來見她在社交網分享生日蛋糕相,今日又有更新,除了一張紅色玫瑰蛋糕相外,更有一張她被三位猛男包圍唱K的相,關之琳露出含情脈脈的模樣,看來玩得好開心。

關之琳開心留言:「Thx for the wonderful dinner n the beautiful bday cake #bdaymonth」

(即時娛樂)