【《阿斯達》首季結局】宋仲基做領導人 張東健登基 (17:18)

「細孖」宋仲基獲得亞高部族人支持，勢將率領眾人跟阿斯達對抗。（網上圖片）

「大孖」宋仲基查出自己有一個雙胞胎兄弟。（網上圖片）

金玉彬懷有張東健骨肉之餘，並獲得鑄造青銅的秘密，要求與張東健共享阿斯達的權力。（網上圖片）

金玉彬告知張東健，她已懷有對方的孩子。（網上圖片）

由宋仲基、金智媛、張東健及金玉彬合演的韓劇《阿斯達年代記》，昨晚播出第18集，收視率錄得7.4%，雖然未能突破最高位7.7%，但已較上集升了1%。此劇首季共18集已經播完，劇情暫告一段落，電視台仍未落實何時開拍第2季。

今集講述金玉彬在其父親臨終前，得悉鑄造青銅的秘密，然後偷偷告知張東健，已經懷了他的孩子，令到對方無法背叛她。

另一方面，「細孖」宋仲基把亞高部族的奴隸，從礦場中拯救出來，讓他們可以回家，並跟族長轉達，他已成為「伊那伊氣神」之事。「細孖」隨即獲得亞高部族人支持，成功統一分裂多年的亞高部族，更成為族中最高領導人，勢力足以跟阿斯達抗衡。

張東健手下向其匯報，亞高部族變得團結，但他表示不用理會，事關他已在亞高部族中安排線眼，早已洞悉一切。至於「大孖」宋仲基經過多番追查後，終於得悉自己有一個雙胞胎兄弟，而此人正是金智媛的青梅竹馬「細孖」。

張東健在「大祭司」金智媛加冕下，正式登基成為阿斯達的國王，並將阿斯達各族統一，所有族人統稱「百姓」。張東健與金玉彬隨即成親，並下令攻打亞高部族，藉此擴充阿斯達版圖。

（即時娛樂）