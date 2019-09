黃嘉雯 (Carmaney)日前跟一班相識逾10年的好朋友慶祝當選港姐冠軍,她在Instagram分享照片,現場布置好有心思,粉紅色的波波池派對,后冠蛋糕,汽球也有她當選時惜權杖的照片。她稱好朋友似家人般親切,留言:「My family with different surname. Thanks for sharing the up and down in my Journey... ...」。Carmaney感謝好友在她的旅途中分享喜與哀。大合照中焦點是被指似「雷神」的外籍男友Matej,他坐正中間攬實女友,sweet爆!

黃嘉雯參選時被爆有男友,她大方認愛。據稱Matej任職市場策劃,為了女友而搬到香港居住。黃嘉雯接受訪問時提到有4次拍拖經驗,Matej是她第4個男朋友。

(即時娛樂)