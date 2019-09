來自澳洲的流行搖滾二人組合Air Supply,今日宣布將於今年12月10日假九龍灣國際展貿中心匯星(Star Hall)舉行「Air Supply Live in Hong Kong 2019」演唱會,門票將於下月3日經快達票公開發售。

Air Supply由結他手及唱作人Graham Russell和主音Russell Hitchcock於1975年組成,擁有一系列大熱金曲,包括《Lost In Love》、《Every Woman In The World》、《Even The Nights Are Better》和《All Out Of Love》等。Air Supply曾於2013年及2016年來港開騷,去年轉戰澳門演出,今次相隔3年再度來港,香港樂迷一定不能錯過。

