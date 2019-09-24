【犯罪現場】古天樂鬧市開槍幾可亂真︰市民以為真係打劫 (14:54)

古天樂、張繼聰、宣萱等主演的新戲《犯罪現場》將於10月24日上映，當中一場在佐敦鬧市實境拍攝的重頭戲「珠寶金行搶劫」非常矚目，劇組耗資7位數字搭建「利新珠寶行」，更封街拍攝，相當大陣仗。這場重頭戲講述古天樂飾演的劫匪聯同同黨到「利生珠寶行」打劫，飾演警察的姜皓文帶領顏卓靈、徐廣林等警員追捕，繼而產生一系列懸疑事件。

古天樂說：「很少懸疑警匪片會在香港鬧市取景，今次劇組租了個舖位，搭了間珠寶店出來。那場戲很大，很多警察追捕，劫匪怎樣打劫，怎樣離開，很真實，很震撼！」提到拍攝時的難處，古天樂說：「拍攝珠寶行要爭取時間，因為涉及街燈，晚上12時後，很多街燈、霓虹燈都關了。我們很多場戲要封街拍攝，要拍好多警車，拍警員跑幾條街集合，還要開槍，拍攝時惹來恐慌，市民以為真的有人打劫。」

姜皓文表示片中的金行幾可亂真，他說︰「沒誇張，我們的道具、陳設、搭景相當之神乎奇技。曾有兩個遊客走入來說想買珠寶，我們說我們正在拍戲，他們立即『嘩！乜整到咁真！』」顏卓靈在片中初嘗開槍滋味，她說︰「珠寶行內開晒機關槍，又有煙霧彈、爆玻璃，我最初很驚，爆完後就發現其實很安全。」

（即時娛樂）