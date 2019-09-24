怕兩子學識玩Ig 陳慧琳︰影我廁所出來抽住條褲咪死 (17:08)

【今日直擊】陳慧琳（Kelly）今日出席活動，表示會安排大仔劉昇、細仔劉琛15歲時到外國升學。兩孩子目前分別10歲和7歲，距離出國日子不遠，Kelly擔心未教識他們所有，他們就要走。不過，Kelly認為小孩子去外國讀書可加速成長，應該沒問題。她說︰「我口說放手，屆時都會陪兒子過去，跟老師打個招呼才回來。（有調查指孩子到外國讀書的學費高達200萬元？）我兩個仔，豈不是要400萬元？我沒有計過要多少﹗」Kelly坦言將來會幫助兒子置業，又笑言最擔心將來兩子的婚事，所以平日都會八卦他們的私生活，知道他們未有女朋友。

Kelly說兒子們未識玩Instagram（Ig），擔心將來他們學識後會將其私隠曝光，屆時三母子一定吵架。Kelly說︰「如果影屋企、影我張牀、影我不化妝、影我廁所出來抽住條褲咪死！小朋友不懂的，沒有價值觀，要解釋給他們知道，媽咪不可以這樣子的。萬一他們忘記了，拍攝時影到我不修邊幅，很恐怖﹗（點都要靚？）當然，老得來也要靚﹗要整齊，我有形象呀﹗我已預了將來天天在家中也要化妝set頭。」

（即時娛樂）