【10月分享會】走出人生低谷 衛詩全靠衛蘭Sammi鼓勵 (18:35)

衛蘭（Janice）與孖生妹妹衛詩（Jill）將於下月7號，聯同Robynn & Kendy及樂隊FreshLife等不同單位，於九展舉行《「一首歌一個希望」慈善音樂及生命分享會2019》，藉歌聲傳達愛與希望。

衛詩不諱言以前曾經好迷失，形容那時是她人生最低谷的時期，「咁大個女從未經歷過咁抑鬱、咁孤獨的時間，我不敢出街，只想收埋自己，試過想放棄一切」。衛詩指當時幸好有天使般的家姐衛蘭在旁，加上鄭秀文（Sammi）不斷鼓勵，「當時Sammi帶了好多書來探我，其中一本就是我的第一本聖經，她和我講『就算所有人都覺得你不好，不緊要，最緊要是神點睇你，你的身分是神的女兒，不要介意其他人的話語』，我感受到神的力量，是實在地拯救了我」。衛詩現在身體力行投身慈善工作，希望藉著歌曲鼓勵同路人走出低谷。

衛蘭坦言兩姊妹自小心存競爭，「我們細個感情不好的，始終我們是孖生姊妹，由細到大都被別人比較，自自然然令我們產生一份競爭心態，所以我們成日吵架，無辦法用平靜的心態和對方溝通」。提到近月推出首張福音專輯《In His Name》，她很感激公司願意冒險，不計成本、不理銷量地支持，「我和妹妹一直以來有個心願，就是透過我們的聲音去幫助別人，我們視這個為使命」。

（即時娛樂）