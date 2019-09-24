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麥明詩再曬潛水英姿 自封「水性楊花的女人」 (21:06)

文章日期：2019年09月24日

麥明詩成功考取潛水牌後，在其個人社交帳號內多了不少潛水照片，這次她上載了在日本沖繩的水中英姿，更搞笑自封「水性楊花的女人」，不過大家都習慣她語出驚人的性格。

（即時娛樂）

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