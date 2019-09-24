Open Menu
SHOWBIZ
/
LATEST 即時娛樂
PAST ARTICLES
發長文再解釋黑面原因 張致恒太太爆婚前遭人恐嚇 (23:04)
【重新出發】46歲葉蘊儀激減36磅影寫真騷靚Body (22:56)
【涉性侵案】鈕承澤再上庭 傳支付7位數跟受害人和解 (22:42)
【大滿足】羅志祥曬木村拓哉合照 跟偶像做招牌嘴甫士 (22:09)
【相隔23載】DJ雲妮曬1996年合照 彭羚最大變化係… (21:53)
一家六口為二仔慶生 陳浩民不忘讚蔣麗莎母愛偉大 (21:33)
【天后Sing撐】王菲獻唱《我和我的祖國》同名主题曲 (21:18)
麥明詩再曬潛水英姿 自封「水性楊花的女人」 (21:06)
個唱延至11‧23舉行 許靖韻期待與粉絲近距離接觸 (20:39)
囡囡一歲生日勁收利市 陳柏宇存入戶口慢慢計劃 (19:49)
《掃毒2天地對決》代表香港出戰奧斯卡最佳外語片 (19:35)
【何家索女】超蓮出海遊船河 曬白滑靚股 (19:25)
姜濤處男下海行Catwalk 慶幸盧瀚霆江熚生先做示範 (19:19)
【10月分享會】走出人生低谷 衛詩全靠衛蘭Sammi鼓勵 (18:35)
【無視孔孝真？】金來沅選朴信惠為最佳拍檔 (18:12)
【媽媽不易當】單文柔被小豬比叫醒︰畀我瞓多陣 (17:47)
【12月個唱】680元門票全部售罄 鄧小巧：有空間加場… (17:44)
新歌內容講自己經歷 陳逸璇做離婚決定夠狠心 (17:32)
【逃犯條例】吳日言山頂飯糰店蝕住做 生意額大跌9成 (17:15)
怕兩子學識玩Ig 陳慧琳︰影我廁所出來抽住條褲咪死 (17:08)
勇字心態參演《金宵大廈》 陳山聰：大不了跌返落去 (17:03)
預告陳柏宇擔任個唱嘉賓 黃妍入住酒店閉關練習 (16:25)
【嫌第一次唔夠弗】37歲孫慧雪揚言3年後不走樣再出寫真 (16:11)
【10‧27台北擺酒】蔡明思影婚紗相 笑未婚夫煩過女人 (16:04)
【頂替蔣嘉瑩】施匡翹讚夠義氣 蘇慧恩夤夜去男友家練歌 (15:55)
張栢芝中環巡舖 不滿傳媒採訪 拎飯盒上車離開 (15:35)
【相隔3年】Air Supply宣布12月香港開演唱會 (15:04)
【犯罪現場】古天樂鬧市開槍幾可亂真︰市民以為真係打劫 (14:54)
韓馬利腦膜炎康復進度慢 老公送益智遊戲助提升腦功能 (14:12)
內地網民要求解釋 吳若希澄清冇「Like」反送中文章 (13:47)
【逃犯條例】《MAMA》香港斷纜 頒獎禮移師名古屋舉行 (13:08)
黎明旺角麥花臣開萬聖節派對 明福俠10‧31現真身 (12:21)
麥明詩再曬潛水英姿 自封「水性楊花的女人」 (21:06)
文章日期：2019年09月24日
Share
麥明詩在社交平台分享她在日本潛水時影的照片。（麥明詩Instagram圖片／明報製圖）
麥明詩在水中十足一條美人魚。（麥明詩Instagram圖片／明報製圖）
麥明詩笑言自己是水性楊花的女人。（麥明詩Instagram圖片／明報製圖）
prev
next
麥明詩成功考取潛水牌後，在其個人社交帳號內多了不少潛水照片，這次她上載了在日本沖繩的水中英姿，更搞笑自封「水性楊花的女人」，不過大家都習慣她語出驚人的性格。
（即時娛樂）
Share
MORE
一家六口為二仔慶生 陳浩民不忘讚蔣麗莎母愛偉大 (21:33)
【天后Sing撐】王菲獻唱《我和我的祖國》同名主题曲 (21:18)
個唱延至11‧23舉行 許靖韻期待與粉絲近距離接觸 (20:39)
囡囡一歲生日勁收利市 陳柏宇存入戶口慢慢計劃 (19:49)
SHOWBIZ
NEWS 娛樂
LATEST 即時娛樂
CELEBRITY
MOVIE/MUSIC
BEAUTY & STYLE
BEAUTY
FASHION
FITNESS
CULTURE & LEISURE
CULTURE
TRAVEL
DINING
FAMILY
PARENT-CHILD
HOT PICK