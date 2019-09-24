【重新出發】46歲葉蘊儀激減36磅影寫真騷靚Body (22:56)

46歲葉蘊儀於1995年結婚，婚後淡出娛樂圈，並育有一子一女，但婚姻只維持了5年。直至近年復出拍攝無綫劇《女人俱樂部》飾演「肥菜」，當時她身形較圓潤，但早前為了拍攝寫真，努力減肥，體重由134磅減至98磅，足足減去36磅，回復20多歲時的身形，搖身變成「正菜」。葉蘊儀狀態大勇，於寫真中盡騷弗爆身材，當中有在酒店內身穿黑bra、T-back的性感造型，還有半裸浸牛奶浴及濕身照等。

今次來個性感大解放，葉蘊儀解釋是次拍攝寫真，因為之前她一直照顧屋企人及工作，沒時間理會自己；加上一對仔女已入讀大學，她想重新檢討自己及重新出發，所以構思了這個art project，為女性帶來正面信息，作品就是從努力調理身體及運動開始。她花了半年時間，體重由134磅減至98磅；她指開始這個概念後，剛巧是春天，纖體霜及食物上都幫了她很多忙。葉蘊儀自言拍攝性感照沒尷尬，因這是自己的概念，一早已有心理準備，加上作為藝術創作者，不應該對自己要創造的作品有負擔及尷尬，設定框架給自己。

葉蘊儀稱是次拍攝寫真目的，是以藝術家及演員身分帶出「女性身體自主」等議題，她會在攝影集中的序跟讀者分享；她亦希望在50歲前，行到人生的一半，給自己一個紀念。至於一對子女有何看法？葉蘊儀說：「就是一直為家庭，希望放更多時間陪孩子成長，所以一直不太接觸演藝工作，不想影響他們的成長，讓他們跟普通小孩一樣，剛巧去年底細女都上大學，所以我想再找尋自己，再向新的事物出發。向他們提起過，他們只要我喜歡，現在想做什麼都可以。」

（即時娛樂）