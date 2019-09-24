發長文再解釋黑面原因 張致恒太太爆婚前遭人恐嚇 (23:04)

張致恒新婚太太歐燕雯（雯雯）在社交網發長文大爆婚前遭人恐嚇。（資料圖片／Ig圖片／明報製圖）

張致恒（Steven）與歐燕雯（雯雯）在風風雨雨下，在月初拉埋天窗，雯雯當時更被指黑面，事後兩公婆分別在網上解畫，指當日是心情緊張，雯雯才會木無表情。可是雯雯剛在社交網發聲，稱婚前一個月收到侮辱、恐嚇及對她的小朋友不利的信息，因此當日不時張望四周，內心疑神疑鬼怕出事才無表情。

雯雯於社交網留言的原文：

一切都來得好突然..

由細到大都冇諗過自己結婚會係點樣

甚至會唔會結婚

完全冇想像過會喺咁多事情發生嘅情況下

就嚟到呢一日..

當然內心深處係好開心同興奮

但實際上我係好驚好緊張好擔心

結婚前一個月

我收到好多受害人加埋陌生人嘅一啲鬧我侮辱我恐嚇我甚至話要對我小朋友不利嘅訊（信）息

所以結婚當日我完全控制唔到自己驚同擔心嘅表情+心情

我只係一個普通人第一次做媽媽，有咁多呢一類嘅訊（信）息..當然我係真係驚有人會咁樣做

所以當日我成日會周圍望..個人好疑神疑鬼..冇咩表情

我絕對唔係有唔願意同勉強嘅情況下去結婚。

其實同一個人可以行到結婚呢一日

係一種好大嘅考驗..

我唔知道人哋係點樣睇結婚

但係對於我來講..結婚係一樣一生一世嘅一件事

我既然選擇得同呢個人結婚

無論發生咩事我都一定要陪佢行落去

最後

無論係祝福同唔祝福我嘅人

我都好想喺度同你地（哋）講

我而（依）家已經唔係自己一個人

所有嘅事已經唔係我一個人

我一定會努力學習三個人嘅生活

我會盡我嘅努力每一日令自己成長。

2020.9.2

見～

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（即時娛樂）