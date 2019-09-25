【站在抗爭前線】何韻詩籌備英美個唱時間不足︰差點放棄 (11:58)

反修例運動進行至今，何韻詩一直站在前線，將抗爭者的訴求及香港目前狀況的信息帶到世界各地。昨晚，阿詩暫時停下來，在社交平台宣布將於10月11、14號分別在英國倫敦及美國紐約舉行演唱會。

她說︰「“Do your best in what you do best”。一個地方要燦爛地成長，必須看到每一個人，擔當自己最擅長的角色，在自己的崗位上，盡全力去做，肩負這位置上的責任。亦因此，儘管困難，我仍希望堅守自己作為歌手嘅身份（分），只有如此才可以發揮我真正所長。這兩場演唱會就是在這個想法下，如此誕生的。」

「雖然今次時間極緊逼（迫）、宣傳籌備時間不足，甚至差一點就要放棄行程，但最後到此刻都仍然希望繼續呢個行程。過去一個月實在太忙於其他重任，到只剩三個禮拜不夠的今天，才可以正式宣布詳情，時間無多，希望歐洲及美加嘅大家會支持。演唱會，本來就係一個聚，一個連接。大家聚在一起、感受到對方嘅存在，當中又能夠創造無數可能。希望倫敦、紐約，可以見到你。」

「p.s.如果可以請幫忙同喺倫敦嘅親友提吓（真係好得閒嘅甚至可以幫手貼啲海報去你地（哋）附近嘅連儂牆 ：P ），本菇感激不盡。」

（即時娛樂）