【站在抗爭前線】何韻詩籌備英美個唱時間不足︰差點放棄 (11:58)

反修例運動進行至今,何韻詩一直站在前線,將抗爭者的訴求及香港目前狀況的信息帶到世界各地。昨晚,阿詩暫時停下來,在社交平台宣布將於10月11、14號分別在英國倫敦及美國紐約舉行演唱會。

她說︰「“Do your best in what you do best”。一個地方要燦爛地成長,必須看到每一個人,擔當自己最擅長的角色,在自己的崗位上,盡全力去做,肩負這位置上的責任。亦因此,儘管困難,我仍希望堅守自己作為歌手嘅身份(分),只有如此才可以發揮我真正所長。這兩場演唱會就是在這個想法下,如此誕生的。」

「雖然今次時間極緊逼(迫)、宣傳籌備時間不足,甚至差一點就要放棄行程,但最後到此刻都仍然希望繼續呢個行程。過去一個月實在太忙於其他重任,到只剩三個禮拜不夠的今天,才可以正式宣布詳情,時間無多,希望歐洲及美加嘅大家會支持。演唱會,本來就係一個聚,一個連接。大家聚在一起、感受到對方嘅存在,當中又能夠創造無數可能。希望倫敦、紐約,可以見到你。」

「p.s.如果可以請幫忙同喺倫敦嘅親友提吓(真係好得閒嘅甚至可以幫手貼啲海報去你地(哋)附近嘅連儂牆 :P ),本菇感激不盡。」

