【Vlog】方媛分享插花視頻 有望成網絡紅人　 (19:17)

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文章日期：2019年09月25日
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城城太太方媛今日在微博分享視頻，看來她有心向這方面發展。（方媛微博圖片／明報製圖）
方媛插花有板有眼，有點天分。（方媛微博圖片／明報製圖）
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郭富城（城城）太太方媛今日在微博上載她第二條Vlog，分享學插花的情況，見她手法有板有眼，應該已學了一段日子，完成品亦很有水準。看來方媛有心在網上發展，不斷介紹身邊事物，有望成為新晉的網絡紅人。
（即時娛樂）
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