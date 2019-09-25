【Vlog】方媛分享插花視頻 有望成網絡紅人　 (19:17)

郭富城（城城）太太方媛今日在微博上載她第二條Vlog，分享學插花的情況，見她手法有板有眼，應該已學了一段日子，完成品亦很有水準。看來方媛有心在網上發展，不斷介紹身邊事物，有望成為新晉的網絡紅人。

（即時娛樂）