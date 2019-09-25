邱澤情史多籮籮 曾戀楊丞琳唐嫣被冠「渣男」 (21:02)

37歲邱澤於2001年出道，直至2011年憑台灣偶像劇《小資女孩向前衝》飾演秦子奇一角走紅，並帶挈他奪得華劇大賞最佳男演員獎；去年以電影《誰先愛上他的》入圍第55屆金馬獎最佳男主角，演技毋庸置疑。事業上有出色表現，感情世界同樣多姿多彩，最近邱澤爆出跟37歲的「氣質女神」張鈞甯因合作電影《八歲的爸爸》撻著，先後被發現同遊日本及夜遊車河，男方更承認正在追求女方；可是，很多粉絲均不看好這段戀情，甚至留言表示不支持，皆因邱澤情史多籮籮，更曾被網友批評他「每拍一部戲就換一個女友」，當年他分別跟楊丞琳、唐嫣拍拖時，就被冠上「渣男」封號。

邱澤於2003年跟楊丞琳合作偶像劇《原味的夏天》擦出愛火，但這段情卻對丞琳造成很大傷害。丞琳曾透露兩人拍拖8個月，但見面次數不到10次，又因邱澤個性古怪又陰鬱，故她提出分手，見面時男方只說了一句「好，我答應你分手」，令她心傷透。自此，兩人冷戰了15年，直至去年邱澤在台北電影節憑《誰先愛上他的》封帝，丞琳在後台主動恭喜他，彼此才冰釋前嫌。現在丞琳亦已結婚做了人妻，成為李榮浩太太。

2009年，邱澤拍攝偶像劇《福氣又安康》跟女主角陳喬恩傳緋聞，更有指女方為了他跟拍拖4年的外籍男友分手；直至陳喬恩被拍到在邱澤屋企過夜，女方沒有否認，男方卻從未承認兩人關係，兩人交往約半年便傳出玩完，之後劇組找他們合唱主題曲亦被雙方拒絕。陳喬恩曾在訪問中被問到舊愛，她形容大家是已沒交集、沒聯絡的朋友，暗示與邱澤「再見不是朋友」。

邱澤與唐嫣於2010年拍攝內地劇《夏家三千金》時互生好感，其後，因邱澤上載了一張照片令戀情意外曝光，但他當時剛返內地發展，故沒有公開戀情；唐嫣唯有經常飛往台灣會情郎，但拍拖範圍僅男方屋企免被發現，最後卻因邱澤劈腿搭上李毓芬，令這段情寫上句號。2013年，邱澤受訪時表示跟唐嫣沒見面7個月，退回朋友位置，間接宣布「分」訊；不過，唐嫣經理人直指是邱澤單方面決定分手。

邱澤於2011年拍攝《小資女孩向前衝》認識李毓芬，有傳女方多次到深圳探他班，因而被指是「小三」，介入邱澤與唐嫣的戀情；兩人更被指在深夜約會，但李毓芬解釋因邱澤飲了酒，故順道載朋友返家。李毓芬強調跟邱澤只是好朋友，沒有可能發展。

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（即時娛樂）