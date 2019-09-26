【身分不同】Jessica@SG昨簽字結婚：唔習慣已成為人妻 (14:10)

女子組合Super Girls成員蔡明思（Jessica）跟圈外男友Steven，下月27號於台灣擺酒，兩人昨日先在大會堂註冊結婚，只邀請雙方家人。昨晚Jessica在社交網上載簽字照，並留言：「Officially Chen's now」。

Jessica回覆傳媒時說：「註冊當天原本沒想過請任何人觀禮，因為婚禮在台灣舉行，打算到時邀請親朋好友分享我們的喜悅。不過當我們跟家人說這件事，雙方家人分別在台灣和內地過來觀禮。原本打算男友（老公）請半日假，簽完字便完結，怎料最後變了好多人。」

她續說：「過程好開心，不過我事前一點也不緊張，前一晚沒有失眠，可能因為未到婚禮當天，昨天亦只是簡單簽字宣誓，不過簽完字後，發覺自己身分不同了，反而開始覺得有少少不習慣，不習慣已經成為人妻。」

Jessica又謂：「過程中，我都想自己會不會眼紅紅感動到喊，始終是一世事情，但最後沒有，因為男友（老公）古靈精怪，簽字時還開心笑說：『畀我考慮吓先』。這個時候他仍掛住玩，令到我要教訓他：『玩完未？唔好再玩！』，令來賓笑不停，氣氛好開心。」

（即時娛樂）