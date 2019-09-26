【搖滾歌手】播秋生歌曲曾接投訴 林海峰想合作搞演唱會 (17:19)

林海峰（Jan）一連7場紅館棟篤笑《林海峰是但噏HAPPY MONDAY 2019》昨晚舉行尾場，騷後Jan聯同表演嘉賓黃秋生及葛民輝一起受訪。對於這晚在台上頻食螺絲，Jan說：「做live總有錯誤，生命中有少少遺憾，要擁抱遺憾。（錄影就出事？）第一晚都有錄影，第一晚差過今晚，今晚已暢順了，但有幾個位是嚴重食螺絲，不只食螺絲，是自己撻低了，再起番身再做。」

Jan多謝黃秋生答應演出，秋生反過來多謝Jan說：「很難得這個年紀可以在紅館棟足七日，有那麼多觀眾和掌聲，這晚又見到星海。（好感動？）是，我都呆了。（是否吹奏多兩首歌送給觀眾？）不是，每晚不同，新年倒數那首每晚都有。」Jan爆秋生第一次綵排後，細細聲跟他說可以搞個演唱會，秋生即說：「已打消這個念頭，發覺不容易。」Jan直言想和秋生一齊搞演唱會，指秋生是搖滾歌手又出過唱片，在電台播放曾中招，「秋生有個不潔淨版本，早上播錯不潔淨版本，還接獲投訴，做了那麼多年接獲幾次投訴，其中一次是黃秋生。」秋生多謝Jan播他的歌，才令他當年有獎攞。

提到葛民輝（阿葛）再次現身幫手，Jan爆阿葛是全組人最早到的一個，而今次盡量縮短阿葛表演時間，令他出事率減低，「醫生一直在台下望住阿葛，他早來就是作身體檢查」。阿葛說：「我是來熱身。」

（即時娛樂）