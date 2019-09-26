【戲鬥蘇玉華】首踏台板視作大考 葉德嫻睇書學做衰母親 (20:03)

葉德嫻（Deanie姐）最近踩過界，擔演12月公演的舞台劇《親親麗南》，此劇是電影《廣告牌殺人事件》編導馬田麥當奴（Martin McDonagh）的成名作，Deanie姐於劇中飾演70歲、性格自私專橫、控制慾強的惡母Mag，蘇玉華（阿蘇）則演40歲女兒Maureen，其他對手更有潘燦良及凌文龍等好戲之人。

出名嚴謹的Deanie姐第一次演舞台劇，她視之為大考，雖然演戲經驗豐富卻不容有錯，為了駕馭角色更做足事前準備工夫，除參考書本學做「衰母親」，亦有做gym運動鍛煉身體，飲食方面則戒吃易令人眼瞓的澱粉質，雖然戒吃後令人會瘦，但寧願醜樣都要精神示人。

阿蘇大讚全港女演員中，只有Deanie姐與劇中角色完美配合，邀對方出關演出不作他人選，就算前輩挑剔和難搞都是合理，並批評業界有人不專業，「其實Deanie姐好易溝通、好搞笑，是老頑童，大家傾了1至2個月便應承演出。我覺得她挑剔是合理，因為實在太多人對演戲好求其，就話自己是演戲、演舞台劇，完全不是那回事。香港演戲生態太求其，應該要嚴謹和專業，我們要撥亂反正，就好像做醫生絕不能求其」。

（即時娛樂）