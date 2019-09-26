容祖兒同網民玩猜猜猜 直擊「真漢子找數」 (23:43)

容祖兒在社交網分享一張和良朋歡聚的照片，但身邊兩位良朋用了濾鏡效果，叫網民猜猜他們是誰。（容祖兒Ig圖片）

容祖兒早前完成19場個人演唱會，又為好友關智斌（Kenny）擔任個唱嘉賓後，終於可以放假好好休息；近日她去了日本旅行充電，不停吃之餘，還趁機跟良朋歡聚。今日祖兒在社交網分享一張和良朋歡聚的照片，照片中除了她外，身邊兩位良朋都用了濾鏡效果，很難辨別兩人是誰，她留言：「良朋歡聚餐之今晚嘅特別嘉賓係..... #估估估估下（吓）下（吓）下（吓）下（吓）下（吓）」不少眼利網民猜是霍汶希（Mani）及Kenny。

其後，祖兒親自揭曉答案，她說：「各位觀眾有請關至靚 @kennyjr 係呀 呢個組合真係唔算新鮮咖（㗎）啦 但係我真係好鍾意見到佢 加上今餐飯張單係關老闆簽卡 試問呢個世界 又點會有任何濾鏡 能夠耽誤呢位sexy 嘅俊俏面孔 佢嘅空降簡直令東京嘅顏值指數一夜飆（飈）升 我把口咁sweet 唔駛（使）食甜品啦下（吓）話」祖兒還拍下Kenny簽卡請食晚飯的視頻，讚他找數是真漢子，她說：「真漢子找數 #我決定以後出街食飯都係關生請✨✨✨ #豪邁國際 #氣派十足」皆因Kenny曾表示其處男個唱，幸得幾位同門歌手支持，一定要請他們食飯，就算一萬元一位都在所不計，祖兒就是其中一位。

至於另一位良朋則是Mani，因祖兒日前分享了兩人開餐的照片，所以不太難估。

（即時娛樂）