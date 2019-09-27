【化身為食貓】鄭秀文遊西班牙 自嘲「變態」愛坐長途機 (12:36)

鄭秀文（Sammi）早前孖老公許志安﹑好友張衛健和張茜飛到英國旅行，探望居於當地的好友雷頌德夫婦。近日Sammi再度外遊，原來她跟友人去了西班牙旅行，連日來都在社交網連環發文及短片，分享旅行點滴。

Sammi表示此行是去年已經計劃好的行程，又自嘲「變態」愛坐長途機，她說：「二十幾小時，又轉機又等機又轉機場然後坐車.... 累是累但非常值得。mi很變態，特別喜歡坐長途飛機，在空中安全和在空中睡覺的感覺特好，這存在著什麼的存意識？ 抵達這𥚃已經是夜晚，睡了一覺，今日就可以橫行街頭。#人的潛意識 #去年已計劃之行 #繼續做一隻沒有腳的雀仔」。

之後Sammi上載歎當地椰子雪糕，她還自嘲做「為食貓」，Sammi說：「像泡沫的椰子雪糕。完全不像雪糕的雪糕。 口感很輕，椰子味淸香。yeah!! 吃了才算！#travel #rest #foodie #為食貓」

Sammi的西班牙之旅撞正當地有電影節，而她在入住的酒店也遇上了幾位演員明星，她說：「mi當然沒有上前打擾，很明白他（她）們也是凡人，很須要有私人空間的時刻。遠遠望著欣賞著，用一種美麗的距離來表達尊重對方的私人空間。

在電影節的酒店經過，同行的友人問，如果放映《花椒之味》，觀眾會喜歡嗎？感動嗎？哈哈！這念頭說笑而已吧，已過了野心勃勃的年頭。這年紀，能做自己喜歡的工作，唱自己喜歡的音樂，演自己喜歡的角色，旅自己喜歡的行程，吃自己喜歡的食物，有自己喜歡的朋友，珍惜自己喜歡的工作團隊，信自己喜歡的天父，無憾了。

而今年，咬著意志完成了follow mi演唱會，以及公映了《花椒之味》，也唱了一首大家都挺喜愛的《我們都是這樣長大的》，算是超額完成了自己。旅行完，再重新努力。 」

（即時娛樂）